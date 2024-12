Świąteczne zakupy będą droższe w tym roku. Gdzie wydamy najmniej?

Średnia cena koszyka świątecznego wzrosła rok do roku o 4,58 procent, a najtańsze zakupy na Wigilię i dwa dni świąt można było zrobić w Dino - podała agencja badawcza ASM SFA.

Analitycy ASM SFA sprawdzili również ceny masła, których znaczący wzrost zauważyli ostatnio konsumenci. Według ich wyliczeń kostka masła między listopadem a grudniem tego roku w większości sieci podrożała o ok. 11 proc., natomiast w dwóch sieciach ten wzrost wyniósł nawet 17 proc. Wpływ na ceny masła ma nie tylko okresowy wzrost popytu związany ze świętami, ale także wyższe koszty produkcji (energia, pasze), odczuwalna inflacja oraz zmniejszone zapasy mleka na rynku. Można założyć, że o ile nie nastąpi stabilizacja na rynku mleczarskim lub spadek inflacji, to ceny zbliżone do 10 zł za kostkę, staną się nową normą.