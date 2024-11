"Właściciele mogą być otwarci na negocjacje"

Jak wynika z raportu Otodom, pod koniec października tego roku powrócił trend zmniejszającej się z miesiąca na miesiąc liczby oferowanych na wynajem nieruchomości w największych polskich miastach. Na koniec października w serwisie Otodom było 23,8 tys. ofert, co oznacza spadek o 4 proc. w porównaniu do początku miesiąca.

"Zachwianie tego trendu nastąpiło tylko we wrześniu, kiedy to zaobserwowaliśmy 12 proc. wzrost oferty. Wyłączając wrzesień ta sytuacja utrzymuje się od wiosny 2024 r." - poinformowali autorzy raportu.

Stawki za najem mieszkań w październiku 2024

W październiku 2024 roku przeciętny koszt wynajmu lokalu w głównych miastach Polski osiągnął poziom 3634 zł. Oznacza to wzrost o 1,5 proc. w porównaniu z wrześniem oraz o 1,3 proc. w ujęciu rocznym. W Warszawie średnia cena osiągnęła poziom ok. 5 tys. zł, co czyni ją najdroższym miastem w Polsce. W Trójmieście i Krakowie ceny wynajmu wynosiły około 3,2–3,3 tys. zł, a we Wrocławiu 3,1 tys. zł. W Szczecinie i Rzeszowie trzeba było zapłacić średnio 2,8 tys. zł, a w Kielcach - 2 tys. zł.