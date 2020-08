Drewniane mieszkania plus. Minister podał, kiedy mają zostać oddane do użytku

"Ponieważ 'PDD to firma deweloperska budująca energooszczędne budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe, wykonywane w technologiach drewnianych z wykorzystaniem krajowego potencjału przemysłu drzewnego i budowlanego', proszę o podanie liczby budynków wybudowanych przez spółkę Polskie Domy Drewniane od początku jej istnienia do czerwca 2020 r. wraz ze wskazaniem lokalizacji" - czytamy w interpelacji posłanki KO skierowanej do ministra klimatu.

Polskie Domy Drewniane

Zgodnie z zapowiedziami, program miał być wsparciem dla całego programu Mieszkanie Plus. - Ten program domów drewnianych będzie wpisywał się w cały program rządowy Mieszkanie Plus, więc będzie to na takich samych warunkach, a więc na wynajem, na wynajem z dochodzeniem do własności. To będą takie same warunki jak dla pozostałych użytkowników programu Mieszkanie Plus - mówił w kwietniu 2018 roku w Radiu Plus ówczesny szef MŚ.