Dziesięciokrotna obniżka podatku. Jest warunek

W 2025 roku wchodzą w życie zmienione przepisy dotyczące podatku od nieruchomości w zakresie miejsc postojowych i garaży. Za ich sprawą stawka daniny w przypadku części właścicieli spadnie dziesięciokrotnie. Warunek jest następujący: są to wyodrębnione prawnie (oddzielna księga wieczysta) miejsca postojowe stanowiące część budynku mieszkalnego. Stawka w przypadku wolnostojących garaży zostaje po staremu.

Duża obniżka podatku

Celem regulacji jest doprecyzowanie obowiązujących przepisów i wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych. Dotyczy to między innymi miejsc garażowych. Jak mówił wiceminister finansów Jarosław Neneman, przedstawiając projekt w Sejmie, taki sam garaż, w zależności od swojego statusu prawnego, mógł mieć różny podatek, co nie powinno mieć miejsca.

Zwraca na to uwagę także Agata Małecka, senior manager w firmie PwC. "Dotychczas nieprecyzyjne przepisy decydowały o wysokości podatku od nieruchomości, nakładając dodatkowe koszty na osoby, które posiadały wyodrębnione prawnie (np. oddzielna księga wieczysta dla części garażowej - red.) miejsca postojowe (opodatkowane stawką jak dla budynków pozostałych zamiast stawką właściwą dla budynków mieszkalnych)" - wyjaśnia ekspertka w korespondencji z tvn24.pl.

Od stycznia wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych, niezajęte na działalność gospodarczą, będą opodatkowane jednakową stawką podatku. To dobra wiadomość dla właścicieli miejsc garażowych. Jak wskazuje ekspertka w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce Gabriela Urba, nowe przepisy wprowadzają dziesięciokrotną obniżkę podatku, co znacznie zmniejszy zobowiązania podatkowe.