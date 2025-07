Koszty wzrosły aż o połowę. To jeszcze nie koniec

Eksperci przewidują podwyżki

- Najbardziej wrażliwymi pozycjami kosztowymi pozostają wykończenie wewnętrzne i budowa do stanu surowego, ze względu na duży koszt i wysoki nakład pracy ekip budowlanych. Sektor budownictwa jednorodzinnego zmierza jednak w stronę większej przewidywalności i stabilności. Dla inwestorów indywidualnych oznacza to szansę na racjonalne i spokojne planowanie budowy. Dla deweloperów i doradców finansowych to z kolei moment na dostosowanie ofert i strategii sprzedażowej do nowej, bardziej stabilnej rzeczywistości - wskazał Wojciech Rynkowski z portalu Extradom.