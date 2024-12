To często jedyna szansa na mieszkanie. Niektórzy czekają nawet kilkanaście lat

Ubywa mieszkań komunalnych. Pokazuje to raport, z którego wynika, że są samorządy, które w ciągu ostatnich lat sprzedały prawie dwukrotnie więcej mieszkań niż wybudowały. Średni czas oczekiwania na takie mieszkanie to trzy lata, nie jest o nie łatwo, ale patrząc na ceny i rzeczywistość, to często jedyna szansa dla tych, których nie stać na własne cztery kąty kupione na wolnym rynku. Materiał Łukasza Łubiana z magazynu "Polska i świat".

To nie są optymistyczne dane. - Szacuje się, że w Polsce brakuje od 1,5 miliona do dwóch milionów mieszkań - mówi Mateusz Orczechowski z Nowej Lewicy.

Ubywa mieszkań komunalnych

Politycy z młodzieżówki Lewicy przygotowali raport o mieszkaniach komunalnych. Zdobyli dane z ponad 2250 gmin - to 90 procent wszystkich samorządów w Polsce. - W ciągu ostatnich pięciu lat gminy w Polsce łącznie pozyskały około 30 tysięcy mieszkań, ale pozbyły się 60 tysięcy. To dwa razy więcej - zwraca uwagę Mateusz Orzechowski.

- Zasób mieszkaniowy Chorzowa to około 11,5 tysiąca mieszkań. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat oddaliśmy do zasobu 77 mieszkań - mówi Marcin Ciszewski z Urzędu Miasta Chorzów.

Mieszkania na końcu listy

- Jeżeli chodzi o ostatni okres, a mówię o latach 2018 do 2024, to wybudowanych zostało 568 lokali komunalnych. Z tym, że ostatnia inwestycja została zakończona w roku 2022 - informuje Edward Siatka z wydziału mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa.

Nawet 15 lat czekania

W Warszawie, w której 80 tysięcy mieszkań należy do miasta, kolejka jest znacznie krótsza niż średnia w kraju. - Osoba, której dawałam klucze, w kwietniu złożyła papiery, a w sierpniu, we wrześniu już dostała klucze. Więc to czasami jest naprawdę bardzo szybko. Czasami jest to rok - mówiła wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska - Góra.