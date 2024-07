Nie ma jak u mamy. Gniazdownicy to w większości mężczyźni

W Polsce w 2022 roku mieliśmy potężną grupę osób pełnoletnich, które nadal mieszkały z rodzicami. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że była to co trzeci osoba w wieku od 24-34 lat. Wśród gniazdowników, bo tak są nazywani, aż 63 procent stanowili mężczyźni.

Młodzi mężczyźni częściej zostają z rodzicami

Z analizy grupy zwanej gniazdownikami, wynika, że w 2022 roku 63 proc. za całej grupy stanowili mężczyźni. Pozostałe 37 proc. to kobiety. Ponadto 6 proc. z całej grupy było bezrobotnych, a 31 proc. biernych zawodowo. Zarówno pracujących, jak i bezrobotnych więcej było wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Spośród mieszkających z rodzicami mężczyzn pracę miało 65 proc., poszukiwało jej 7 proc., natomiast wśród kobiet było to odpowiednio: 60 proc. i 6 proc. Dobrą wiadomością jest jednak malejąca liczba gniazdowników. Bowiem w porównaniu z 2018 rokiem ich populacja zmalała się o 0,3 mln osób (tj. o 15,5 proc.).

Z danych GUS wynika bowiem, że udział gniazdowników zmienia się w zależności od wieku i od płci. Biorąc po uwagę całą grupę (mężczyzn i kobiety łącznie) odsetek osób w wieku 25 lat wynosił 56 proc., a wśród 34 latków zmalał do 19 proc. Sytuacja jednak jest diametralnie inna, gdy pod uwagę weźmiemy tylko mężczyzn. Podczas gdy na 100 kobiet w wieku 25 lat przypada 136 mężczyzn w tym wieku, to na 100 kobiet w wieku 34 lat jest już 202 mężczyzn w tym wieku. Zatem zwiększa się dysproporcja mężczyzn i kobiet.

Kim jest gniazdownik

GUS wyjaśnia, że gniazdownik to osoba w wieku 25–34 lata mieszkająca z rodzicami, nieposiadająca współmałżonka i niebędąca sama rodzicem. Populacja gniazdowników nie obejmuje osób rozwiedzionych oraz wdów, czy wdowców. Co istotne urząd do przeprowadzenia badania użył adresów zamieszkania, nie zameldowania.