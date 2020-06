Więcej mieszkań na sprzedaż. Dwa kluczowe elementy dla poziomu cen

Ceny mieszkań

Bardzo duże znaczenie dla gospodarki i rynku nieruchomości będzie miało również to, czy wystąpi druga fala epidemii. "Ona mogłaby zmusić władze do ponownego zamknięcia części branż. To mogłoby znacząco podwyższyć bezrobocie. Rynek zostałby też dotknięty bezpośrednim uderzeniem poprzez ponowny zakaz wynajmu krótkoterminowego" - zaznaczono. Jak dodano, "lockdown jednocześnie zmniejszyłby popyt na najem długoterminowy. W rezultacie wielu inwestorów mogłoby zostać zmuszonych do sprzedaży mieszkania. Brak popytu doprowadziłby do istotnych spadków cen".