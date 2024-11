Co się dzieje z cenami mieszkań? Dawno nie było takiej sytuacji

Wzrost cen mieszkań będzie spowalniał

"W kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszego spowolnienia wzrostu cen, nie tylko w ujęciu kwartalnym, ale również rocznym. Wiele wskazuje na to, że dynamika roczna konsekwentnie będzie zmierzać do poziomów jednocyfrowych w kolejnych kwartałach. (...) Według zapowiedzi NBP do obniżki stóp procentowych może dojść dopiero w połowie 2025 r., a konsensus wskazuje, że do końca 2025 r. stopy spadną o 75 pkt bazowych. Brak perspektywy mocnej obniżki oznacza, że w 2025 r. nie będziemy mieli do czynienia ze znacznym wzrostem zdolności kredytowej Polaków, a co za tym idzie, zwiększonym popytem na zakup mieszkania" - przewidują autorzy raportu.