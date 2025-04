Ceny mieszkań od deweloperów. Jedno miasto wyjątkiem

Stabilizacja średniej ceny metra kwadratowego wróciła za to do Trójmiasta (ok. 16,3 tys. zł/m kw.) i Wrocławia (ok. 14,7 tys. zł/m kw.). W obu metropoliach wzrosła podaż stosunkowo tanich lokali. W Trójmieście wprowadzone w marcu do sprzedaży kosztowały średnio 14 tys. zł za m kw., a we Wrocławiu - 12,5 tys. zł.