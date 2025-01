"Nie ma nic bardziej oczywistego". Szykuje się ważna zmiana dla kupujących

Ministra funduszy i polityki regionalnej została zapytana w programie Radia ZET o obowiązek podawania cen mieszkań przez deweloperów. W jej ocenie przedsiębiorcy "powinni mieć taki obowiązek". Zapowiedziała, że w ciągu kilku tygodni gotowy będzie poselski projekt jej ugrupowania, czyli Polski 2050, który ma sprawić, żeby "nie było uprzywilejowanych (...) graczy" na rynku mieszkań. - Im (klientom - przyp. red.) się należy informacja jaka jest cena, tak jak przy każdym innym produkcie, no przecież to jest oczywiste - stwierdziła. Dodała, że jest to "oczywiste oczekiwanie ludzi", którzy chcą kupować mieszkania na "fair zasadach". - Wydaje się, że nie ma nic bardziej oczywistego w relacjach rynkowych, że jak jest produkt, to jest podana cena - oceniła.