Żelazka popularnej firmy objęte akcją naprawczą. Może dojść do poparzenia

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynęło zawiadomienie od Versuni Poland sp. z o.o., autoryzowany licencjobiorca marki Philips dla sprzętu gospodarstwa domowego, o akcji naprawczej dotyczącej żelazek tej firmy. W kilku modelach stwierdzono problem, w wyniku którego może dojść do poparzenia użytkownika.

Jak dokładniej informuje UOKiK w sprzęcie "może dojść do pęknięcia szwu spawalniczego zbiornika. Może to skutkować wydostawaniem się pary w niekontrolowany sposób, co grozi poparzeniem i innymi urazami".