W tym kraju ceny masła poszybowały. Jest drożej blisko o połowę

Włosi narzekają na wysokie ceny w sklepach. Masło podrożało w ciągu roku o 48 procent - to wyniki analizy przeprowadzonej przez krajowe stowarzyszenie konsumentów i ośrodek badań konsumpcji w największych włoskich miastach. Więcej trzeba też zapłacić za jeden z ulubionych włoskich napojów - kawę.

Pod koniec zeszłego roku średnia cena masła we Włoszech wynosiła 13,30 euro za kilogram . Przed rokiem było prawie o połowę tańsze.

Inflacja we Włoszech

Najdroższe, jak odnotowano, jest obecnie w Turynie, gdzie kosztuje prawie 16 euro za kilogram. Najtańsze jest we Florencji, tam kosztuje około 10 euro.

Podwyżki te tłumaczy się we Włoszech redukcją produkcji mleka z powodu niekorzystnych warunków klimatycznych w krajach produkujących masło , gdzie zmniejszył się obszar pastwisk przy jednoczesnym wzroście popytu.

Ceny włoskiej kawy w górę

Cena espresso w barze wynosi obecnie średnio 1,21 euro. To o 18 procent więcej niż przed rokiem. Analitycy prognozują, że cena ta będzie coraz bardziej zbliżać się do 2 euro za filiżankę.

I w tym przypadku wpływ na to mają zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe - od suszy po gwałtowne ulewy - które dotknęły uprawy w Brazylii , Wietnamie , Kolumbii , Kostaryce i Hondurasie . W rezultacie ceny kawy są najwyższe od lat 70. minionego wieku.

Za kilogram kawy trzeba obecnie zapłacić w sklepie we Włoszech średnio 12 euro. Przed rokiem było to prawie 9 euro. To oznacza wzrost o 42 procent.