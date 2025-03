Kapitalizacja rynkowa Tesli zmalała o 45 proc. w porównaniu do rekordowego poziomu z 17 grudnia 2024 roku, gdy firma Muska była wyceniana na 1,5 biliona dolarów. Większość wzrostów kursu akcji wypracowanych po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa wyparowała - poinformował Reuters.

Dział pojazdów elektrycznych Tesli odpowiada za większość jej przychodów, ale mniej niż jedną czwartą wartości giełdowej. To potwierdza, że inwestorzy skupiają się głównie na zapowiedziach dotyczących autonomicznych pojazdów, które miały wyjechać na ulicę kilka lat temu, choć wciąż do tego nie doszło - wskazała agencja.

Dodała, że "inwestorzy od dawna skupiają się na wizjach Muska dotyczących przyszłości Tesli, a nie na jej dzisiejszych zyskach", choć "rosnąca przepaść między wynikami, a szacowanymi zyskami dla niepowstałych produktów skłoniła niektórych do ostrzeżenia przed irracjonalną euforią".

Wartość rynkowa Tesli do około 845 mld dolarów i nadal przewyższa dziewięciu kolejnych, największych producentów aut, mimo że sprzedali oni łącznie około 44 mln aut, w porównaniu do 1,8 mln sprzedanych samochodów Tesli .

Sytuacja Tesli w USA

Dodał, że to właśnie polityczna siła Muska przekonała analityków, że Trump usunie przeszkody regulacyjne w rozmieszczeniu ogromnej floty robotaksówek Tesli. Już teraz firma Muska spotyka się z niewielkim nadzorem ze strony wielu stanów USA , które kontrolują większość przepisów dotyczących pojazdów autonomicznych. Na przykład Teksas, w którym Musk obiecuje do czerwca uruchomiść robotaksówki zbierające opłaty za przejazd, zabronił miastom ich regulowania.

Kiedy Tesla poinformowała w styczniu o 20-proc. spadku rocznego zysku operacyjnego, analitycy nie zadawali żadnych pytań na temat finansów ani spadającej sprzedaży pojazdów elektrycznych. Zamiast tego skupili się na obietnicach Muska dotyczących "autonomicznych pojazdów" w Austin w Teksasie do czerwca i szerszego wprowadzenia pojazdów bez kierowcy do końca roku. Akcje Tesli wzrosły o 3 proc. następnego dnia.

Chiński rywal

W przeciwieństwie do Tesli, BYD prowadzi również dynamicznie rozwijającą się działalność w zakresie hybryd gazowo-elektrycznych, zwiększając całkowitą sprzedaż w 2024 r. do około 4,2 mln sztuk, czyli ponad dwukrotnie więcej niż Tesla. Mimo to kapitalizacja rynkowa BYD jest mniejsza niż jedna szósta kapitalizacji Tesli - wskazał Reuters.