Cyfrowe podróbki dowodów osobistych zalewają internet

Kilka sekund i gotowe. Dzięki aplikacji mObywatel, dowód osobisty możemy okazać za pośrednictwem smarfona, co jednak może tworzyć pole do oszustw.

Oferty sprzedaży podróbek rządowej aplikacji

- Natrafiłem na mDowody przypadkowo, czy usłyszałem od swoich dawnych uczniów ze szkoły podstawowej w której kiedyś pracowałem, świadczy to o tym, że musi być to mocno rozpowszechnione i nie trudno na niego natrafić - mówi Marcin Kostecki, szef działu fact-checkingu politycznego w Demagogu.

- Te oferty z którymi się spotkałem były najczęściej skierowane do osób poniżej 18. roku życia, osób które byłyby zainteresowane kupieniem alkoholu, tytoniu, wszystkiego co jest niedostępne dla małoletnich, ale dorosłe osoby na pewno też korzystają - dodaje Kostecki.

Jak odróżnić oryginał od podróbki?

- Nawet jeśli widzimy na czyimś dokumencie powiewającą flagę, zmieniający się kolor hologramu, to absolutnie nie jest wystarczający dowód na to, że ktoś prezentuje nam prawdziwy mDowód - wyjaśnia Piotr Konieczny z firmy niebezpiecznik.pl.

- Jeżeli ktoś ściąga jakąś aplikację, albo ściąga jakąś grafikę, albo wygeneruje sobie zdjęcie i będzie się nim posługiwał, to to jest taka sama kara, to znaczy mamy tu do czynienia z przestępstwem i jasno trzeba to mówić - dodaje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.