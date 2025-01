"Najsłabszy miesiąc od drugiej wojny światowej"

" W listopadzie (2024 - red.) urodziło się 18,5 tys. dzieci (20,8 tys. rok temu). To najsłabszy miesiąc od IIWŚ . Zmarło 32,5 tys. osób (35 tys. rok temu)" - napisał Rafał Mundry, powołując się na dane GUS , które zostały opublikowane w "Biuletynie Statystycznym Nr 12/2024".

Urodzenia i zgony w Polsce

Od początku XXI wieku najwięcej urodzeń odnotowano w lipcu 2010. Na świat przyszło wtedy 40,1 tys. osób. Zmarło natomiast 32,2 tys. osób, co oznacza, że przyrost miesięczny wyniósł 7,9 tys.

Rafał Mundry zapytany o wpływ in vitro, przyznał, że program "lekko przyhamuje trend".

W styczniu Ministerstwo Zdrowia udostępniło informacje na temat pierwszego półrocza działania rządowego programu in vitro w piśmie opublikowanym w mediach społecznościowych przez Rafała Mundrego. MZ wskazało, że do końca 2024 roku do programu zakwalifikowało się 23 510 par i uzyskano 9258 ciąż.