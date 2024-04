Banki w Polsce "rozbiły bank". Potężny wzrost zysków w tym roku

"W lutym 2024 roku polskie banki odnotowały zysk o łącznej wartości 7,5 miliarda złotych" - wyliczyła Komisja Nadzoru Finansowego. Wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł w tym okresie 7,4 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 19 procent w porównaniu do danych z ubiegłego roku.

Z raportu wynika, że portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w lutym 2024 r. wzrósł o 2,6 mld zł do poziomu 459,9 mld zł. "Z czego portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w lutym wzrósł o 4,0 mld zł do 418,1 mld zł. Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec stycznia 2024 r. wynosił 90,9 proc" - czytamy.

KNF dodaje, że portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,2 proc. i o 45,1 proc. rok do roku - do poziomu 41,8 mld zł.

Nowe dane dotyczące wartości depozytów

W lutym br. portfel kredytów konsumpcyjnych brutto wzrósł w stosunku do ubiegłego miesiąca o 0,5 mld zł do poziomu 191,4 mld zł. Portfel brutto kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lutym 2024 r. zmniejszył się o 1,1 mld zł do 165,4 mld zł, natomiast portfel brutto kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 1,0 mld zł do 158,3 mld zł.