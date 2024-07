Downey Jr. wraca do Avengersów. Zgarnie najwyższą gażę w historii kina

Robert Downey Jr., który w 2019 roku na dobre porzucił rolę Iron Mana, powraca do Marvel Cinematic Universe jako Doktor Doom w dwóch nowych filmach pt. "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars". Filmy wyreżyserują bracia Joe i Anthony Russo.

Informacja pojawiła się na zakończenie organizowanego co roku w kalifornijskim San Diego tzw. Comic-Con, najważniejszego konwentu miłośników komiksów, filmu i fantastyki na świecie. Organizatorzy celowo zachowali ją na koniec jako największą "bombę".

Robert Downey Jr. wraca do Marvela

Rekordowa gaża Downey Jr.

Zagraniczne media donoszą, że wytwórnia złożyła aktorowi propozycję nie do odrzucenia. Zdobywca Oscara otrzyma wynagrodzenie, które, zgodnie z szacunkami wyniesie 79,5 mln dolarów , co stanowi najwyższą gażę w historii kina.

Zagraniczne media donoszą, że na gwiazdora "Oppenheimera" czekają liczne korzyści, takie jak podróże prywatnym odrzutowcem czy asysta ochrony. Na planie zdjęciowym do swojej dyspozycji będzie miał też szereg nowoczesnych przyczep, zapewniających mu wszelkie udogodnienia. Filmowy Iron Man zdetronizował tym samym dotychczasowych liderów w rankingu najlepiej opłacanych aktorów - Dwayne’a Johnsona, Toma Cruise’a i Willa Smitha.

Prócz imponującej pensji, 59-letni Downey Jr. będzie również miał udział w zyskach ze sprzedaży biletów, co oznacza, że na jego konto wpłyną kolejne miliony. Już teraz może on skądinąd pochwalić się statusem najlepiej zarabiającej gwiazdy uniwersum Marvela. Według szacunków, za poprzednie 10 występów we wcześniejszych produkcjach MCU zarobił około pół miliarda dolarów.