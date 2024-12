Sikorski pokazał przelew. Jego zarobki na tle innych szefów MSZ

czytaj dalej

Właściciel tankowca, zajętego przez Finlandię pod zarzutem uszkodzenia podmorskiej linii energetycznej, żąda uwolnienia statku - poinformowała Agencja Reutera. Dodała, że właściciel statku skierował w tej sprawie wniosek do helsińskiego sądu. Zdaniem fińskich służb tankowiec należy do rosyjskiej floty cieni wykorzystywanej do omijania europejskich sankcji.