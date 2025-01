Sikorski: nie może być tak, że stare krypy niszczą prywatną własność

Ataki hybrydowe przeprowadzane między innymi na Bałtyku nie powinny pozostawać bez odpowiedzi - stwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Podkreślił, że nie może być tak, że statki rosyjskiej floty cieni "niszczą prywatną własność europejskich krajów i że to pozostaje bez konsekwencji".

Szef polskiej dyplomacji ujawnił, że szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas wprowadziła nowy zwyczaj na posiedzenia unijnych ministrów spraw zagranicznych. Chodzi o briefing Rady UE przeprowadzony przez szefostwo komórki wywiadowczej Unii Europejskiej odnośnie do wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko UE, ze szczególnym uwzględnieniem incydentów niszczenia podwodnej infrastruktury.

Sikorski o atakach na Bałtyku

- To nie może być tak, że jakieś statki bez ubezpieczenia, stare krypy, zarejestrowane w jakichś rajach podatkowych, niszczą prywatną własność europejskich krajów i że to pozostaje bez konsekwencji - powiedział Sikorski, odnosząc się do rosyjskiej floty cieni, czyli statków potajemnie przewożących ropę naftową z Rosji.