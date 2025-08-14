Będzie europejskie śledztwo w sprawie KPO

14 sierpnia 2025, 19:23
PAP
Pełczyńska-Nałęcz o odpowiedzialności za kontrowersje wokół KPO
Pełczyńska-Nałęcz o odpowiedzialności za kontrowersje wokół KPOTVN24
Pełczyńska-Nałęcz o odpowiedzialności za kontrowersje wokół KPO

Prokuratura Europejska podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia dotyczącego potencjalnych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z polskiego Krajowego Planu Odbudowy w sektorze HoReCa, czyli branży hotelarsko-gastronomicznej - przekazała rzeczniczka EPPO Tine Hollevoet.

Jak wyjaśniła Hollevoet, Prokuratura Europejska decyduje jedynie o wszczęciu śledztwa lub odmowie wszczęcia, gdy widzi ku temu powody. Natomiast - jak dodała - EPPO nie odpowiada za wykrywanie i identyfikowanie naruszeń - te muszą zostać zgłoszone przez władze krajowe, policję lub obywateli.

Jako pierwsze informację o wszczęciu postępowania podało radio RMF FM.

Czytaj też: Pisał o dofinansowaniu z KPO dla brata radnej. Tyle że ona brata nie ma

Europejskie śledztwo w sprawie KPO

Śledztwo to efekt informacji, które pod koniec ubiegłego tygodnia obiegły platformy społecznościowe, w tym X, gdzie użytkownicy zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media. Premier Tusk mówił wtedy, że nie zaakceptuje "żadnego marnowania środków z KPO", wskazując, że będzie oczekiwał szybkich decyzji włącznie z odebraniem środków tam, gdzie ewidentnie doszło do nadużyć.

Afera z KPO. Mapa pokazuje zaskakujące dotacje. Jak do nich doszłoShutterstock

Czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO wszczęła również w ubiegłym tygodniu Prokuratura Regionalna w Warszawie, postępowanie zostało później przekazane do Prokuratury Europejskiej.

W ubiegły piątek z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko poinformował, że w związku z nieprawidłowościami z końcem lipca ze swojego stanowiska odwołana została poprzednia prezes PARP Katarzyna Duber-Stachurska. Informowano ponadto, że PARP prowadzi kontrole, a pierwsze ich wyniki mają być znane we wrześniu.

Czytaj też: "Ćwierć miliona" na solarium w pizzerii? Fałszywka o KPO na profilu PiS

Środki z KPO nie zostaną wypłacone

Pełczyńska-Nałęcz poinformowała we wtorek, że żadne środki z KPO dla branży HoReCa nie zostaną wypłacone, dopóki poszczególne umowy nie zostaną skontrolowane i uznane za zgodne z zasadami programu wsparcia dywersyfikacji tego sektora. Minister na posiedzeniu rządu przedstawiła informację w kwestii wydatkowania środków z KPO na branżę HoReCa.

Katarzyna Pełczyńska-NałęczMarcin Obara/PAP

Premier Donald Tusk pytany o to w środę powiedział, że jest średnio usatysfakcjonowany tłumaczeniem minister Pełczyńskiej-Nałęcz. - Moje oczekiwania wobec działań i słów pani minister są wyższe, niż do tej pory usłyszałem, ale jeszcze trochę cierpliwości mam - podkreślił szef rządu.

Pierwszy nabór w ramach wsparcia z KPO dla branży HoReCa ruszył w maju 2024 r. i pierwotnie miał potrwać do 5 czerwca ub.r., ale został przedłużony. Drugi wystartował 18 lipca ub.r. i również był wielokrotnie przedłużany. Ostatecznie trwał do końca października 2024 r. Jak wynika z danych PARP, w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami (każda umowa z inną firmą). Według stanu na koniec lipca br., przedsiębiorcom wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia 1,24 mld zł.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę; składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro ze środków UE, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł. Kolejna transza pieniędzy ma wpłynąć jesienią.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: RaffMaster/Shutterstock

Katarzyna Pełczyńska-NałęczKPOSąd
