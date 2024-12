Prezes PiS trzyma masło w sejfie. "Byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne"

"Masło w sejfie byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. Niestety, to ponury symbol tego rządu" - napisał w poniedziałek Jarosław Kaczyński na swoim oficjalnym koncie na portalu X, założonym w miniony weekend. Nawiązał w ten sposób do wysokich cen tego produktu spożywczego w polskich sklepach. Rafał Trzaskowski odpowiedzialnością za wysokie ceny obarcza prezesa NBP Adama Glapińskiego i jego walkę z inflacją.

"To jest masło 'za dychę' proszę państwa"

Wcześniej w poniedziałek przed południem Jarosław Kaczyński wystąpił wspólnie z Mariuszem Błaszczakiem , obecnym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, na konferencji prasowej. - Proszę państwa, to jest kostka masła. To jest masło "za dychę" proszę państwa. To jest symbol drożyzny pod rządami koalicji 13 grudnia. Pod rządami Donalda Tuska - powiedział Mariusz Błaszczak, rozpoczynając poniedziałkową konferencję prasową z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, i wyjmując jednocześnie kostkę masła z sejfu ustawionego na stoliku na środku podestu.

"Chciałbym mu wysłać kostkę masła"

- Dziesięć złotych za kostkę masła, do tego doprowadził prezes Glapiński. Nie pozwolę na to - powiedział Trzaskowski.

Z raportu UCE Research wynika, że średni wzrost cen masła w sklepach wyniósł w ostatnich miesiącach ok. 30 procent w skali roku. W pierwszych czterech miesiącach br. masło było wyraźnie tańsze w porównaniu rok do roku. Jak wynika z informacji UCE Research, w styczniu ceny spadły o ok. 14 proc. r/r, w lutym ok. 15 proc., w marcu - ponad 4 proc., a w kwietniu przeszło 10 proc.