Zablokowane drogi, nieprzejezdne linie kolejowe. Lista

Utrudnienia na drogach krajowych

Utrudnienia na kolei

Natomiast na trasie Opole – Brzeg, w związku z przejściem fali powodziowej, występują utrudnienia w dostawie prądu do sieci trakcyjnej. Pociągi kursują, jednak w większych odstępach, co powoduje opóźnienia do ok. 60 minut - zaznaczyła spółka.