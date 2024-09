Pełczyńska-Nałęcz o różnicach w rządzie: nie ma słowa "kredyt" w umowie koalicyjnej

Chcę zwrócić na to uwagę - jest bardzo jasno powiedziane, że stawiamy na społeczne budownictwo mieszkaniowe. I tu jest zgoda. Nie ma słowa kredyt zero procent - zaznaczyła ministra - powiedziała w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w odpowiedzi na pytanie o prace nad programem mieszkaniowym Kredyt zero procent.

- Toczymy merytoryczną dyskuję. Ja bym się nie koncentrowała na tym czy innym wpisie, tylko na meritum sprawy - powiedziała w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Potrzebna jest dobra polityka mieszkaniowa i w umowie koalicyjnej jest zapisane, że koalicja chce taką dobrą politykę mieszkaniową dać wyborcom i Polsce. I w umowie koalicyjnej" - powiedziała.

Polska 2050 przeciwna kredytowi zero procent

- Chcę zwrócić na to uwagę - jest bardzo jasno powiedziane, że stawiamy na społeczne budownictwo mieszkaniowe. I tu jest zgoda. Nie ma słowa kredyt zero procent - zaznaczyła ministra. - Czyli to jest polityka, która nie przypadkowo w tej umowie koalicyjnej się nie znalazła. Dlaczego się nie znalazła? Bo od początku uważaliśmy jako Polska 2050, że to nie jest dobra polityka publiczna - przekazała szefowa resortu funduszy.

- Dzisiaj widzimy efekty kredytu 2 procent, czyli "pisowskiej" (wprowadzonego przez rząd PiS – red.) odmiany kredytu 0 procent i widzimy co się stało. Nastąpił wzrost cen mieszkań i to jest coś nieuchronnego - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

- Widzimy tutaj jasną korelację pomiędzy momentem, kiedy wchodzą środki na kredyt, a tym, że rosną ceny mieszkań. Przy czym one najbardziej rosną w dużych miastach, bo tam było najwięcej przyznawanych tych kredytów, a średnio w Polsce to 13 proc. I to się logicznie tłumaczy. Jak stymulujemy zamiast podaży popyt, to następuje wzrost cen mieszkań – oceniła ministra w odpowiedzi na pytanie, czy wzrost cen mieszkań w stu procentach spowodował program Kredyt 2 procent. Dodała, że korzystają na tym przede wszystkim deweloperzy i banki.

Potyczki słowne z premierem Donaldem Tuskiem

- Może zacznijmy od tego, że ja bym nie chciała tego ujmować w takich trybach, że to jest jakiś ping-pong. To jest bardzo poważna rozmowa o bardzo przyszłościowej i fundamentalnej dla Polski polityce. Mówimy, że Kredyt zero procent nie jest dobry, nie dlatego, że tu chodzi o jakieś personalne dramy, tylko dlatego, że to jest naprawdę zła polityka – przekazała Pełczyńska-Nałęcz odpowiadając na pytanie o dzisiejszą wypowiedź premiera Donalda Tuska na konferencji prasowej. - Premier Tusk jest moim zwierzchnikiem i darzę go bardzo dużym szacunkiem. Więc rozmawiamy o sprawie, a nie o jakichś personalnych relacjach, bo to w ogóle jest nie o tym - przekazała.

Dodała, że różne zdania na temat Kredytu zero procent występują pomiędzy Polską 2050, która jest przeciwna, inne zdanie ma Koalicja Obywatelska, która jest za i domniemuje, z wypowiedzi medialnych, które nie są jasno sformułowane, że Lewica jest przeciwko. - Mamy więc merytoryczną różnicę w koalicji.

Tusk o decyzjach w sprawie polityki mieszkaniowej

Premier Donald Tusk zapowiedział, że podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) ocenione zostaną poszczególne projekty składające się na program wsparcia mieszkalnictwa. Jak zaznaczył, tzw. kredyt 0 proc. jest tylko jednym z jego elementów, natomiast dwa pozostałe przewidują wsparcie również budownictwa komunalnego i społecznego.

- Po przejrzeniu wszystkich projektów ustalimy nasze priorytety, po tym, gdy wszystkie projekty będą gotowe - powiedział we wtorek na konferencji po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Dodał, że projekt MRiT dotyczący kredytu zero procent jest najbardziej zaawansowany i on będzie najszybciej oceniony - przekazał.

Szef rządu dodał, że jako pierwszy oceniony zostanie projekt kredytu naStart, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. - Można się zgadzać lub nie z projektem przygotowanym przez ministerstwo pana Paszyka, ale jest to projekt najbardziej zaawansowany i będzie najszybciej oceniony. Na pewno bardzo dużo, szczególnie młodych, ludzi w Polsce czeka na dobrą informację w tej kwestii - powiedział.

Jak dodał premier, jeśli nie będzie większości, bo Polska 2050 zagłosuje przeciwko, projekt nie wejdzie w życie. -Ale byłbym zdziwiony, gdyby się tak stało - zaznaczył Tusk.

Obecny na konferencji minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że łącznie na wsparcie mieszkalnictwa przewidziano w budżecie ponad 4 mld zł. - Jak je podzielimy, będzie zależało od oceny poszczególnych projektów - uzupełnił premier.

Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański PAP/Tomasz Gzell

