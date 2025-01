Orlen publikuje nową strategię. Zastąpi tę przygotowaną przez Obajtka

Spółka Orlen opublikowała swoją nową strategię. Wśród głównych punktów są zmiany w polityce dywidendowej, założenia finansowe i planowana produkcja. Kurs Orlenu idzie w dół o ok. 1 proc., podczas gdy WIG20 niemal nie zmienia się. Spółka swoje plany i cele będzie realizowała do 2035 r.

Nowa strategia, zastąpi poprzednią, która miała obowiązywać do 2030 r., a która została przygotowana przez poprzedni zarząd, na czele którego stał Daniel Obajtek.

"Bezpieczeństwo energetyczne, modernizacja, cele środowiskowe i rozwój oferty to nowa strategia Orlenu. +Energia jutra zaczyna się dziś+ to najbardziej ambitny i największy program inwestycji rozwojowych w historii koncernu" - podkreślił Orlen ogłaszając w czwartek strategię do 2035 r. Wśród priorytetów podano m.in. "dekarbonizację aktywów i transformację energetyczną rozumianą jako prowadzenie zrównoważonej działalności i budowanie zrównoważonego portfela aktywów".

- Przyczynimy się do budowy niezależności energetycznej polskiej i regionalnej gospodarki. Będziemy bezpieczni, konkurencyjni i nowocześni. Zainwestujemy w to nawet 380 mld zł. To największy program rozwojowy w historii polskiej energii - poinformował prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie. Jak ocenił, strategia do 2035 r. "jest ambitna i odpowiedzialna".

- To nasze zobowiązanie wobec klientów, a więc również wszystkich Polaków. W naszej branży jest wiele do nadrobienia. To dekada ostatniej szansy dla obszaru energii, dlatego przyspieszamy - zaznaczył prezes Orlenu. Dodał, że równolegle koncern intensyfikuje integrację spółek z grupy. - Wprowadzamy i utrwalamy reguły ładu korporacyjnego i nowoczesne, przejrzyste zasady zarządzania. Optymalizujemy projekty i procesy, aby sukcesywnie zwiększać wartość Grupy ORLEN dla naszych akcjonariuszy – wskazał.

Polityka dywidendowa Orlenu

Grupa Orlen przewiduje coroczny wzrost dywidendy gwarantowanej o 0,15 zł na jedną akcję - poinformowała spółka w nowej strategii do 2035 roku. Poziom dywidendy gwarantowanej w 2025 roku zostanie podwyższony z 4,3 do 4,5 zł na jedną akcję.

Zarząd będzie mógł zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy, do poziomu 25 proc. przepływów z działalności operacyjnej w danym roku, pomniejszonych o koszty finansowania.

Strategia Orlenu i jej założenia makro

"Strategiczną ambicją ORLEN jest: zapewnienie stabilnego tempa wzrostu zysku operacyjnego EBITDA LIFO od 53 do 58 mld zł w 2035 roku. Skumulowany zysk operacyjny EBITDA LIFO w latach 2025-2035 wyniesie od 500 do 550 mld zł" - napisano w komunikacie.

Jak podano, w perspektywie do 2030 roku spółka planuje utrzymanie wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,0 zakładając realizację założeń makroekonomicznych, projekcji budżetowych oraz całkowitych planowanych nakładów inwestycyjnych.

Po 2030 roku i realizacji planowanych nakładów inwestycyjnych Orlen oczekuje dodatnich przepływów pieniężnych oraz stopniowego zmniejszania wskaźnika zadłużenia dług netto/ EBITDA do poziomu nie wyższego niż 0,5 w 2035 roku.

Grupa planuje dostarczyć na rynek 27 mld m sześc. gazu, co może - jak podano - w pełni zaspokoić potrzeby Polski. Orlen chce dostarczyć paliwo na krajowy rynek dzięki zwiększeniu wydobycia w Norwegii, Polsce i Ameryce Północnej oraz kontraktom handlowym.

Wzrost mocy zainstalowanej w OZE ma nastąpić poprzez rozwój energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, w tym w partnerstwach.

Grupa zakłada wprowadzenie na rynek i wdrożenie technologii Małych Reaktorów Modułowych (SMR) o mocy zainstalowanej rzędu 0,6 GW oraz przeznaczenie ponad 20 mld zł na sieci dystrybucji gazu i 40 mld zł na sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Jak podano w komunikacie prasowym, powstaną cztery morskie farmy wiatrowe oraz co najmniej dwie małe elektrownie jądrowe.

Orlen chce osiągnąć neutralność emisyjną

"Realizując cele Strategii 'Energia jutra zaczyna się dziś' spółka będzie stosować pragmatyczne podejście do dekarbonizacji aktywów i transformacji energetycznej Grupy Orlen" - napisano w komunikacie.

Do końca 2030 roku planowane jest zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla, natomiast do 2035 roku pełne odejście od produkcji energii z aktywów węglowych w ciepłownictwie.

"W efekcie spółka podtrzymuje cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku dla zakresów 1, 2, 3 zgodnie z Porozumieniem paryskim" - podał Orlen.

Odnosząc się do planowanych w ramach strategii priorytetów, Orlen zapowiedziała, że "działania koncernu sprawią, że energia będzie tańsza niż byłaby bez planowanych inwestycji".

