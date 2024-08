Orlen wybrał się na zakupy. "Jedna z największych transakcji na krajowym rynku OZE"

Grupa Orlen zainwestowała 1,15 miliarda złotych w zieloną energię. Spółka do niej należąca podpisała umowę na zakup dwóch farm fotowoltaicznych i jednej farmy wiatrowej. "Jest to jedna z największych transakcji na krajowym rynku OZE w ostatnich latach pod względem zainstalowanych mocy" - podano w komunikacie spółki.

"Należąca do Grupy ORLEN spółka ORLEN Wind 3 podpisała z firmą EDP Renewables Polska przedwstępną umowę nabycia dwóch farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w woj. lubuskim i wielkopolskim o łącznej mocy 280 MWp oraz farmy wiatrowej o mocy 26 MW, która znajduje się w woj. łódzkim" - poinformowano w piątkowym komunikacie spółki.

"Umowa o wartości ok. 1,15 mld zł jest jedną z największych transakcji na krajowym rynku OZE w ostatnich latach pod względem zainstalowanych mocy" - podkreślono.

Orlen inwestuje miliardy w fotowoltaikę

Według Orlenu nabywane przez koncern farmy są jednymi z najnowocześniejszych jednostek i będą produkować rocznie ok. 400 GWh energii, "czyli tyle, ile zużywa blisko 182 tys. gospodarstw domowych".

-Zadeklarowaliśmy przyspieszenie i dotrzymujemy słowa. Umowa, którą podpisaliśmy, pozwoli na zwiększenie naszego portfolio w OZE łącznie o ponad 300 MW. Nowe moce stanowią aż 1/3 tego, co ORLEN zbudował w energetyce odnawialnej w ciągu ostatnich kilku lat. Jednak nie tylko skala jest dla nas ważna, ale też rachunek ekonomiczny, który w przypadku tej transakcji jest dla nas korzystny i pozwala realnie budować wartość koncernu - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

- Chcemy być kluczowym graczem transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego nie zatrzymujemy się i uważnie analizujemy kolejne atrakcyjne projekty pojawiąjące się na rynku OZE, by w pełni wykorzystać wszystkie biznesowe szanse - dodał.

Druga elektrownia znajduje się na zrekultywowanym terenie dawnej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w gminie Przykona, w woj. wielopolskim. "W jej pobliżu Grupa ORLEN posiada już instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o łącznej mocy ok. 57 MW, a kolejne, których moc wyniesie ok. 68 MW, są w budowie. Przejmowana farma fotowoltaiczna ma moc 200 MWp i obecnie trwa jej rozbudowa o kolejne 40 MWp" - podkreślono.

Zaznaczono, że po zakończeniu rozbudowy (planowanym na koniec tego roku) będzie to największa farma fotowoltaiczna w Polsce.

Farma wiatrowa nowym nabytkiem Orlenu

O grupie Orlen

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.