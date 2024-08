W Azji odbicie

We wtorek Nikkei wzrósł o 10,23 proc., do poziomu 34 675,46 pkt. Dla porównania poprzedni dzień minął pod znakiem największej jednodniowej wyprzedaży na rynku od czasu "czarnego poniedziałku" z 1987 roku. W poniedziałek indeks Nikkei spadł o 12,4 proc.

Notowania na Wall Street

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 2,60 proc., czyli o 1033 punkty, do 38.703,27 pkt. To najgorsza sesja dla tego indeksu od prawie dwóch lat, a w ciągu dnia spadki były jeszcze większe i sięgały nawet 1200 punktów.

Przyczyny gwałtownych poniedziałkowych spadków

Spekulacje, że w USA zbliża się recesja, wygaśnięcie rynkowej euforii co do AI i umacniający się jen do USD doprowadziły wcześniej do trzydniowej wyprzedaży akcji na światowych rynkach.