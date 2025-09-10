Producent Ozempicu z kłopotami. Firma "odchudzi etaty"

Duński gigant farmaceutyczny Novo Nordisk, producent popularnego leków na otyłość Ozempic i Wegovy, ogłosił plany redukcji około 9 tysięcy miejsc pracy, co stanowi blisko 11,5 proc. globalnego zatrudnienia w firmie. To największa reorganizacja w historii spółki.

Z ponad 78 tysięcy pracowników zatrudnionych na całym świecie, około 5 tysięcy osób straci pracę w Danii, gdzie Novo Nordisk ma swoje główne ośrodki badawcze i produkcyjne.

Restrukturyzacja wiąże się z jednorazowym kosztem 8 miliardów koron duńskich (1,26 miliarda dolarów), co przełożyło się na obniżenie prognoz wzrostu zysku operacyjnego na 2025 r. do poziomu 4–10 proc. (wcześniej 10–16 proc.). Na cięcia inwestorzy zareagowali optymistycznie, akcje firmy na giełdzie w Londynie podrożały w środę przed południem o 4,1 proc., odrabiając wcześniejsze spadki.

Produkty marki Novo Nordisk Shutterstock

Nowy prezes, nowe wyzwania

Decyzja o reorganizacji to pierwszy znaczący krok Maziara Mike’a Doustdara, który w sierpniu zastąpił na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego Larsa Fruergaarda Jørgensena.

Doustdar podkreśla, że rynek leków na otyłość szybko się zmienia, stając się bardziej konkurencyjny i skoncentrowany na pacjentach. - Nasza firma również musi ewoluować. Oznacza to kultywowanie kultury opartej na wynikach, coraz skuteczniejsze wykorzystywanie naszych zasobów oraz priorytezacja inwestycji, które przyniosą największe efekty - w naszych głównych obszarach terapeutycznych - podkreślił szef Novo Nordisk.

Novo Nordisk od lat uchodzi za pioniera w dziedzinie leczenia otyłości, jednak w ostatnich miesiącach firma mierzy się z poważnymi problemami. Należą do nich m.in. zakłócenia w łańcuchach dostaw, presja ze strony konkurenta Eli Lilly oraz rosnąca popularność tańszych alternatyw dla Wegovy.

Sytuację pogorszyły również rozczarowujące wyniki badań nad nowym kandydatem na lek przeciw otyłości - CagriSemą. To wywołało falę krytyki i zaniepokoiło analityków, którzy zaczęli kwestionować przyszłą pozycję lidera rynku.

Strategia na przyszłość

Podczas lipcowej telekonferencji z inwestorami prezes Novo Nordisk, Maziar Mike Doustdar, wskazał trzy priorytety: obronę pozycji lidera w leczeniu cukrzycy i otyłości, budowę kultury wysokiej wydajności oraz reorganizację kosztów w celu zwiększenia efektywności.

Ogłoszone właśnie zwolnienia, obejmujące 9 tysięcy osób na całym świecie, to pierwszy krok w realizacji tej strategii. Mają one uprościć strukturę firmy i skoncentrować zasoby na najbardziej perspektywicznych obszarach działalności.

Eksperci podkreślają, że powodzenie planu będzie zależeć głównie od wyników w USA, gdzie Novo Nordisk musi utrzymać silną pozycję wobec rosnącej konkurencji i presji cenowej.

Naukowcy z Uniwersytetu Wirginii ostrzegają, że leki z grupy agonistów receptora GLP-1, takie jak Ozempic i Wegovy, skutecznie redukują masę ciała, lecz wiążą się z istotną utratą tkanki mięśniowej. W efekcie nie poprawiają wydolności krążeniowo-oddechowej, będącej kluczowym wskaźnikiem zdrowia serca i układu krążenia.

