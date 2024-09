Minister przestrzega przed "turystyką powodziową". "Do tragedii nie jest daleko"

Wiele osób po uzyskaniu informacji medialnych próbuje na własne oczy sprawdzić stan zagrożenia powodziowego. Do tragedii naprawdę nie jest daleko, dlatego bardzo proszę, żeby nie ryzykować, a z drugiej strony nie utrudniać funkcjonowania i pracy policji, straży pożarnej i pozostałych służb walczących z żywiołem - zaapelował minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas konferencji prasowej w Nysie.

- Pamiętajmy, że państwo polskie nie jest właścicielem i nadzorcą wszystkich przewoźników w naszym państwie, dlatego chciałbym serdecznie podziękować samorządom województw, wszystkim przewoźnikom regionalnym, że możemy tymi informacjami się wymieniać i przede wszystkim przekazywać je do naszych obywateli - dodał.

Utrudnienia w komunikacji na południu kraju

Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że przed przemieszczaniem się po terenach objętych zagrożeniem przeciwpowodziowym należy zapoznać się z komunikatami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także informacjami poszczególnych przewoźników. Jak podkreślił, "to jest niezwykle ważne, te dane zmieniają się nie tylko z godziny na godzinę, ale czasem nawet z minuty na minutę. Wiele torów jest podmytych, nie możemy po nich prowadzić ruchu pasażerskiego".

Dynamiczna sytuacja powodziowa. Wezbrana rzeka Odra we Wrocławiu

Dynamiczna sytuacja powodziowa. Wezbrana rzeka Odra we Wrocławiu PAP

- Tutaj z punktu widzenia transportu całego naszego państwa głównie chodzi o połączenia lokalne, regionalne lub międzyregionalne między województwami dolnośląskim, opolskim, śląskim. Z uwagi na wydarzenia przede wszystkim tej nocy komunikacja międzynarodowa z Czechami została zamknięta do odwołania, część połączeń zostało zamkniętych głównie ze względu na brak takiej komunikacji po stronie czeskiej - przekazał.

Minister apeluje do mieszkańców

W związku z niebezpieczną sytuacją Klimczak zwrócił się także do mieszkańców z prośbą o to, by nie utrudniać działania służb oraz nie ryzykować zdrowia lub życia poprzez monitorowanie na własne oczy stanu zagrożenia powodziowego.