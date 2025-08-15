Padła szóstka w Lotto Plus, kumulacja w Lotto w górę

W czwartkowym losowaniu Lotto żadnemu z graczy nie udało się wytypować prawidłowo wszystkich sześciu liczb. Szóstka padła natomiast w Lotto Plus. Oto wyniki losowania z 14 sierpnia 2025 roku.

W czwartek, 14 sierpnia, wylosowano następujące liczby: 3, 6, 13, 29, 43 i 46. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, więc kumulacja rośnie do 7 mln zł.

Podczas tego samego losowania padły 42 piątki, każda o wartości 6971,80 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Szóstka w Lotto Plus

W Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 4,6, 15, 31, 33 i 42.

Jak poinformował Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, jednemu z graczy udało się skreślić prawidłowo wszystkie wylosowane liczby, zatem trafi do niego nagroda w wysokości 1 mln zł. Padło także 48 piątek, za które każdy ze szczęśliwców otrzyma po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 16 sierpnia, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: tvn24.pl