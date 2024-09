Nowe dane ze sklepów, posiedzenie w sprawie Glapińskiego. Co ważnego w gospodarce

Nowe dane makroekonomiczne, założenia polityki pieniężnej oraz posiedzenie komisji sejmowej w sprawie Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego to jedne z najważniejszych wydarzeń rozpoczynającego się tygodnia. Inwestorzy będą czekać także na dane kwartalne kolejnych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych, wystąpienia banków centralnych oraz decyzje w sprawie stóp procentowych między innymi w Czechach, Szwecji i Australii.

Dane GUS - sprzedaż detaliczna i produkcja

W poniedziałek uwaga krajowych inwestorów skupi się na publikacji kolejnej porcji danych z polskiej gospodarki - Główny Urząd Statystyczny opublikuje sierpniowe odczyty dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej.

"Wyniki produkcji przemysłowej i zatrudnienia opublikowane w ubiegłym tygodniu okazały się rozczarowujące, ale to nie przesądza o zaskoczeniu w tą samą stronę ze strony kolejnych danych – w poprzednich miesiącach zdarzały się niespodzianki w przeciwnych kierunkach. Nasza prognoza dla produkcji budowlanej jest delikatnie lepsza od konsensusu, dla sprzedaży jest nieco poniżej, ale różnice są niewielkie" - ocenili w raporcie ekonomiści Santander BP.

"W obu przypadkach powszechnie oczekiwane jest pogorszenie rocznej dynamiki wobec lipca, za którym stoi częściowo efekt mniejszej liczby dni roboczych, a częściowo wysoka baza z sierpnia 2023 r." - dodali.

Komisja sejmowa o Trybunale Stanu dla prezesa NBP

Według wcześniejszych zapowiedzi, we wtorek ma odbyć się posiedzenie sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK) ws. wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego. Posiedzenia nie ma jednak jeszcze w sejmowym kalendarzu.

Adam Glapiński Radek Pietruszka/PAP

Członek komisji Ryszard Petru informował, że ODK chce już wtedy wezwać pierwszych świadków, ich lista jest jednak niejawna. Przewodniczący Komisji Zdzisław Gawlik (KO) wskazywał, że chciałby, aby prezes NBP Adam Glapiński został przesłuchany przez komisję jako jeden z ostatnich.

Po posiedzeniu Komisji na początku września prezes NBP Adam Glapiński ocenił w oświadczeniu, że wszczęta przeciw niemu procedura o postawienie go przed Trybunałem Stanu może sparaliżować prace banku centralnego oraz ustanowić niebezpieczny precedens w kraju i w skali międzynarodowej. Z kolei NBP ocenił w oświadczeniu, że wstępny wniosek ws. postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu jest wadliwy z przyczyn ustrojowych, proceduralnych i konstrukcyjnych oraz łamie niezależność banku centralnego.

Założenia polityki pieniężnej

W najbliższych dniach powinny zostać opublikowane "Założenia polityki pieniężnej na 2025 r.". W wykazie aktów oczekujących na publikację RCL podano, że dokument zostanie przedstawiony nie później niż 26 września.

W wywiadzie dla PAP Biznes członek zarządu NBP, Artur Soboń, informował, że w dokumencie nie będzie istotnych zmian. W jego ocenie zawarte w założeniach polityki pieniężnej instrumenty sprawdziły się w ostatnich latach, dając przestrzeń do dużej elastyczności w działaniach.

Aukcja sprzedaży obligacji i stopy rynkowe

Dla krajowego rynku długu istotna będzie zaplanowana na środę aukcja sprzedaży obligacji skarbowych. Będzie to drugi, ostatni przetarg sprzedaży SPW we wrześniu. Szczegóły podaży MF przedstawi w poniedziałek ok. godz. 15.00.

"W najbliższym tygodniu najprawdopodobniej zobaczymy kontynuację ruchu wzrostowego stóp rynkowych, biorąc pod uwagę, że zakładamy wciąż znacznie bardziej odległy termin pierwszej obniżki stóp w kraju, a też oczekiwania co do obniżek stóp na rynkach bazowych mogą być nieco za wysokie. Korektę na rynku długu może powodować przygotowywanie portfeli pod aukcję obligacji zaplanowaną na najbliższy tydzień. Po aukcji może dojść do stopniowego zawężenia spreadów kredytowych w związku z tym, że w październiku emisja netto będzie już mocno ujemna" - oceniają ekonomiści Santander BP.

"Niemniej jednak nie zakładamy, aby to zawężenie było znaczne, gdyż w perspektywie rynek będzie miał rekordowe emisje w przyszłym roku prawdopodobnie z ich kulminacją w I półroczu" - dodają.

Krajowi inwestorzy z uwagą będą śledzić też kolejne doniesienia dotyczące powodzi na południu Polski i jej skutków. W sobotę wojewodowie przedstawili pierwsze szacunki strat na terenach, które dotknęła powódź. W najbardziej poszkodowanym województwie dolnośląskim szacunki mówią o prawie 4 mld zł. Według danych rządu, na obszarze objętym stanem klęski żywiołowej mieszka prawie 2,5 mln ludzi.

Umacnianie wałów przeciwpowodziowych w gminie Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino Gryfino. Działania przeciwpowodziowe | Miasto i Gmina Gryfino

Deflator PCE, czyli miara inflacji w USA

Preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji - deflator PCE, czyli indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą, zostanie opublikowany w piątek. Rynek prognozuje, że w sierpniu PCE wzrósł o 2,5 proc. w ujęciu rok do roku.

Dane będą istotne dla rynku pod kątem kolejnych ruchów Fed, który w ubiegłym tygodniu obniżył stopy procentowe o 50 pb do przedziału 4,75-5,00 proc. Po posiedzeniu szef FOMC, Jerome Powell, wskazał, że bank nie ma ustalonego kursu i będzie podejmował decyzje od posiedzenia do posiedzenia.

- Nie podążamy żadnym ustalonym kursem. Będziemy nadal podejmować nasze decyzje na każdym spotkaniu. Wiemy, że zmniejszanie restrykcji w polityce monetarnej może utrudnić postęp w zakresie inflacji. Jednocześnie zbyt powolne zmniejszanie tych restrykcji mogłoby niepotrzebnie osłabić zatrudnienie - wskazał wówczas Powell.

W kontekście polityki monetarnej kluczowe mogą być zaplanowane na ten tydzień wypowiedzi przedstawicieli Fed. W najbliższych dniach publicznie głos planują zabrać m.in. szef Fed z Chicago Austan Goolsbee, szef Fed z Nowego Jorku John Williams, członek zarządu Fed Michael S. Barr, a w czwartek także sam prezes banku - Jerome Powell.

Dane o inflacji i stopach procentowych za granicą

W Europie uwagę zwrócą dane makroekonomiczne, w tym wstępne odczyty inflacji za wrzesień z częsci gospodarek. Rynek pozna też szereg wskaźników koniunktury - wstępne PMI dla przemysłu i usług, niemiecki Ifo i europejskie indeksy ESI.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej istotne dla rynku będą decyzje Narodowego Banku Węgier (MNB) i Narodowego Banku Czeskiego (CNB) - w obu przypadkach oczekiwane jest luzowanie polityki monetarnej.

Rynek oczekuje, że MNB obniży podstawową stopę procentową o kolejne 25 pb do 6,5 proc. na wtorkowym posiedzeniu, po tym, jak odbicie inflacji zmusiło bank do wstrzymania cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w ubiegłym miesiącu po 15 cięciach z rzędu. MNB sygnalizował, że drzwi do dalszego łagodzenia polityki są otwarte w zależności od rozwoju inflacji i kursu polityki głównych banków centralnych.

W przypadku Narodowego Banku Czeskiego (CNB) rynek również oczekuje ciącia o 25 pb na najbliższym posiedzeniu (środa).

Cięcie stóp procentowych w tym tygodniu o 25 pb jest też powszechnie oczekiwane w przypadku Bank Szwedzkiego, który podejmie decyzję w środę. Rynek nie wyklucza jednak, że bank zdecyduje się na mocniejsze luzowanie - o 50 pb.

W Australii oczekiwane jest z kolei utrzymanie stóp procentowych bez zmian. Według ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera, w obliczu podwyższonej presji inflacyjnej Bank Rezerwy Australii (RBA) utrzyma stopy na stabilnym poziomie do końca 2024 r. Zdaniem rynku, bank może zdecydować się na cięcie dopiero na początku przyszłego roku.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP