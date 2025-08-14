Pierwsze takie igrzyska w historii. W roli sportowców roboty humanoidalne

Ponad 500 humanoidalnych robotów w 280 drużynach z 16 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Japonii, weźmie udział w pierwszych w historii Igrzyska Sportowych Robotów Humanoidalnych. Wydarzenie odbywa się w Chinach i potrwa trzy dni.

Program trzydniowych rywalizacji w obiekcie zwanym Lodową Wstążką, znanym z Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022, obejmuje trzy główne kategorie: konkurencje sportowe, pokazy i zawody scenariuszowe.

Humanoidalne roboty-bokserzy w akcji podczas ceremonii otwarcia Światowych Igrzysk Robotów Humanoidalnych 2025 w Pekinie EPA

Wydarzenie odbywa się w momencie, gdy Chiny intensyfikują wysiłki na rzecz rozwoju humanoidalnych robotów opartych na sztucznej inteligencji.

Ceremonia otwarcia Światowych Igrzysk Robotów Humanoidalnych 2025 w Chinach EPA

Roboty stoczą pojedynki w zawodach

Konkurencje inspirowane tradycyjnymi sportami ludzkimi ocenią możliwości atletyczne robotów. Obejmują one biegi na dystansach 100 m, 400 m, 1500 m, sztafetę 4x100 m, bieg przez płotki na 100 m, skoki w dal i wzwyż z miejsca, a także sztuki walki oraz mecze piłki nożnej w formatach 2 na 2, 3 na 3 i 5 na 5.

W ramach pokazów roboty zaprezentują się indywidualnie i grupowo w tańcach choreograficznych, prezentując zaawansowaną koordynację ruchową.

Roboty humanoidalne biorą udział w wyścigu w Pekinie w Chinach EPA

Zawody scenariuszowe, stanowiące - jak podkreślają organizatorzy - serce imprezy, skupią się na praktycznych zastosowaniach robotów. Dotyczą one czynności wykonywanych w fabrykach (transport i sortowanie materiałów), szpitalach (sortowanie i dystrybucja leków) oraz hotelach (obsługa gości i sprzątanie).

Chińska oficjalna gazeta "People's Daily" zacytowała słowa urzędnika rządowego z Pekinu, który powiedział: "Każdy robot biorący udział w zawodach tworzy historię".

Roboty-sportowcy

Każdy robot, mierzący od kilkudziesięciu centymetrów do około 1,8 metra wysokości i uczestniczący w zawodach, musi spełniać określone kryteria. Należą do nich m.in. niezależne opracowanie przez zespół wystawiający, posiadanie tułowia, kończyn górnych i dwóch stóp, a także własnego źródła zasilania. Dopuszczalne są tryby sterowania zdalnego lub w pełni autonomiczne.

Równolegle na marginesie głównych zawodów odbywają się rywalizacje robotów niehumanoidalnych w badmintonie, koszykówce i tenisie stołowym.

Podczas ceremonii otwarcia, której motywem przewodnim było połączenie ducha sportu, technologii i kultury, wystąpili wspólnie ludzie i roboty. Oprócz pokazów tańca i elementów tradycji chińskiej, zagrał zespół złożony z pięciu robotów-muzyków. Odbył się także pokaz mody z udziałem chińskiego aktora i modela Hu Bina, który, jak sam stwierdził, był zaszczycony, że mógł jako pierwszy człowiek pojawić się na wybiegu u boku humanoidalnych robotów. Jedna z osób z publiczności głośno przyznała, że patrząc na sposób poruszania się robotów, Hu Bin nie musi obawiać się o pracę.

Zawody odbywają się w Pekinie EPA

Według władz Pekinu, będących organizatorami Igrzysk, którym przyświeca hasło "W kierunku wspólnej inteligentnej przyszłości", zawody te stanowią kamień milowy w rozwoju robotyki i są platformą do prezentacji postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki humanoidalnej.

Igrzyska wpisują się w dynamiczny rozwój chińskiego przemysłu robotycznego. W styczniu uruchomiono w Szanghaju pierwsze w Chinach centrum treningowe dla robotów humanoidalnych, a w kwietniu w Pekinie odbył się pierwszy na świecie półmaraton z udziałem ludzi i tego typu robotów. W stolicy Chin między 8 a 12 sierpnia odbyła się także Światowa Konferencja Robotów - WRC 2025. Równolegle otwarto w mieście Robot Mall, pierwszy w Chinach sklep oferujący szeroką gamę robotów konsumenckich.

Autorka/Autor:/ams

Źródło: PAP, abc News