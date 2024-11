Były prezes Bank of China skazany. Kara śmierci w zawieszeniu

Były prezes Bank of China Liu Liange usłyszał wyrok śmierci w zawieszeniu na dwa lata za przyjęcie korzyści majątkowych na łączną kwotę 121 mln juanów (ok. 68 mln zł). To kolejny wysoki rangą urzędnik bankowy skazany w ramach kampanii antykorupcyjnej – przypominają chińskie media.