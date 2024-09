Sieci pozwane za fałszywe promocje. "Klienci nie zasługują na to, by traktować ich jak głupców"

Australijski organ ochrony konsumentów pozwał dwie największe sieci supermarketów w kraju za fałszywe komunikaty dotyczące stałych obniżek cen setek produktów - informuje BBC. Zdaniem urzędników, firmy Cooles i Woolworths złamały prawo podnosząc chwilowo ceny, by następnie je obniżyć do kwoty równej lub wyższej kosztu pierwotnego.

Coles i Woolworths to dwaj giganci spożywczy, odpowiadający za dwie trzecie australijskiego rynku. W ostatnim czasie znaleźli się oni pod baczną obserwacją urzędników ze względu na domniemane zawyżenia cen oraz praktyki antykonkurencyjne .

Przekłamania sieci dotyczą wszystkich kategorii produktów, od karm dla zwierząt, płynów do płukania ust czy plastrów, po ulubione produkty Australijczyków takie jak ser Bega, Ciastka Tim Tam czy płatki śniadaniowe Kellog's.

Fałszywe promocje w Australii

ACCC domaga się, aby Federalny Sąd Australii nałożył "znaczne" kary na obie firmy i wydał nakaz zmuszający je do zwiększenia programów dostaw posiłków charytatywnych.

- To nie jest zgodne z australijskim duchem. Klienci nie zasługują na to, by traktować ich jak głupców - powiedział na konferencji prasowej, na której ujawnił również projekt ustawy dotyczącej wcześniej obiecanego "kodeksu postępowania" dla supermarketów.