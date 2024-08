Byli w zarządzie Orlenu, nie dostali absolutorium. Są dwa kolejne pozwy

Do Sądu Okręgowego w Łodzi trafiły dwa kolejne pozwy o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał o braku absolutorium dla członków byłego zarządu spółki - przekazał Orlen w komunikacie. Dotyczą one uchwały w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 członków zarządu spółki Adama Buraka oraz Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak.

Były zarząd Orlenu bez absolutorium

W uzasadnieniu do projektów uchwał w tej sprawie przygotowanych przez obecny zarząd i radę nadzorczą spółki podkreślono, że "przeprowadzona w toku analizy weryfikacja realizacji zadań przez zarząd i radę nadzorczą spółki za rok 2023, w tym wykonania obowiązków spoczywających na członkach tych organów, uprawnia do odmowy udzielenia absolutorium".

W przypadku zarządu Orlenu z 2023 r. wskazano m.in. "niedopełnienie obowiązków w sprawowaniu kierownictwa strategicznego i operacyjnego oraz nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółki Orlen Trading Switzerland - OTS, związanych z wdrożeniem obowiązujących dla grupy kapitałowej Orlen polityki i wewnętrznych zasad w zakresie wydatkowanych kwot, w tym związanych z przygotowaniem do transakcji handlowych". Wskutek tego oraz innych czynników - jak zaznaczono w uzasadnieniu - doszło do transakcji niekorzystnej dla OTS, co doprowadziło do konieczności odpisu w skonsolidowanym wyniku na kwotę 1,6 mld zł.