W tych urzędach nic nie załatwisz. Wyjątkowy dzień

2 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów

Długi weekend majowy będzie natomiast pracowity dla urzędników z Dąbrowy Górniczej, którzy 2 maja będą przyjmować mieszkańców do godz. 15.30. To dłużej niż zwykle, bo standardowo w piątki UM czynny jest do godz. 13. "1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc urzędnikom przysługuje osiem godzin wolnego. Jednak w tym roku to święto wypada w czwartek, kiedy to UM działa do godz. 18, a pracownicy mają 10,5h dzień pracy. 'Dodatkowe' wolne godziny, z których skorzystają, odpracowywać będą właśnie 2 maja, co wydłuży funkcjonowanie Urzędu do godz.15.30" - czytamy na stronie urzędu miasta.