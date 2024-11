Duży przelew z Brukseli. Jest termin wypłaty

Ok. 13 grudnia br. ma trafić do Polski 40 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy - poinformował w mediach społecznościowych wiceminister finansów Paweł Karbownik. Polska ma jeszcze jedną możliwość wnioskowania o środki w tym roku.

Kolejne transze środków z KPO

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaznaczyło w komunikacie, że przygotowuje się na największy przelew środków unijnych, jaki kiedykolwiek jednorazowo trafił do Polski - do końca listopada ma ostatecznie zostać zaakceptowany trzeci wniosek o płatność z KPO dla Polski, który zawierać będzie trzecią i czwartą transzę pieniędzy (łącznie polski plan przewiduje dziewięć transz). W sumie da to kwotę 9,4 mld euro (40 mld zł). 5,3 mld euro będą stanowić pożyczki, a 4,1 mld euro trafi do Polski w formie bezzwrotnej.