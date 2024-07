Zmiany w opłatach drogowych w Niemczech. Co oznaczają dla polskich kierowców?

1 lipca weszły w życie zmiany w opłatach drogowych w Niemczech. Dotyczą one przede wszystkim kierowców ciężarowych. Polscy i litewscy przewoźnicy odczują je najbardziej, ze względu na największy udział w opłatach drogowych spośród wszystkich przewoźników z zagranicy.

Zmiany, które zostały właśnie wprowadzone, planowane były od dłuższego czasu i są wynikiem przepisów unijnych o eurowinietach, wprowadzonych w marcu 2022 roku. Dotyczą one przede wszystkim branży transportu drogowego, czyli kierowców ciężarowych, zajmujących się przewozem towarów na usługach firm logistycznych.

Zmiany w opłatach drogowych w Niemczech

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dodatkowymi opłatami zostaną obciążone pojazdy ciężarowe przekraczające masę całkowitą wynoszącą 3,5 tony. Do tej pory opłaty obowiązywały transport o masie powyżej 7,5 tony.

Według Eurostatu w 2022 roku polscy kierowcy odpowiadają za ponad 20 proc. transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej, z czego najwięcej przejazdów odbywa się właśnie przez Niemcy . Z raportu wynika, że polskie firmy nastawione są bardziej na transport międzynarodowy niż krajowy. Wyróżnia nas to na tle całej UE, gdzie prawie 70 proc. udziału przypada na przewozy krajowe.

Bezpiecznie mogą za to czuć się właściciele aut osobowych i kamperów, którzy wybierają się na wakacyjne wojaże. Zmiany w opłatach ich nie dotyczą.

Wprowadzone opłaty są wynikiem rosnących kosztów utrzymania dróg, podatków ekologicznych, a także przepisów unijnych dla wszystkich rynków. Jest to kolejne, obok inflacji i spowolnienia gospodarki, wyzwanie dla polskich przewoźników. Reformy wprowadzane są obecnie przez kolejnych członków Unii Europejskiej na gruntach krajowych. Państwa, które wdrożyły lub są w trakcie wdrażania reform, to obecnie Niemcy, Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Węgry, Dania i Niderlandy. Co ważne, z opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych pozostają zwolnione auta elektryczne.