Wysokie dofinansowania na zakup auta. Ruszył nabór wniosków

W ramach programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" od 1 do 31 sierpnia br. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu nowego lub używanego samochodu osobowego. Celem wsparcia jest wzrost ich niezależności oraz ułatwienie aktywności społecznej lub zawodowej.

Co istotne, dofinansowanie można przeznaczyć na zakup zarówno nowego, jak i używanego pojazdu dostosowanego do osób niepełnosprawnych. Wcześniej jednak należy spełnić kilka warunków.

Dofinansowanie zakupu auta - komu przysługuje?

Osoba składająca wniosek zobowiązana jest również do złożenia oświadczenia, że nie sprzeda danego pojazdu przez okres minimum 60 miesięcy od dnia otrzymania dopłaty.

Jaka wysokość dofinansowania auta?

Osoby wnioskujące o dofinansowanie jako kierowca mogą zyskać nawet 80 proc. dofinansowania przy kwocie zakupu do 150 000 zł. Jeśli pojazd ma być natomiast dostosowany do podróży z osobą niepełnosprawną jako pasażerem, dopłata może wynieść nawet 85 procent przy kwocie zakupu auta do 130 000 zł.