Wyniki koncernów paliwowych. "Na te większe zyski powinniśmy patrzeć pozytywnie"

Cena ropy naftowej a cena paliw

Koncerny paliwowe - wyniki za III kwartał 2022

Jak przypomniał, w ogłoszonych dotychczas wynikach widać m.in., że marża paliwowa Shella wzrosła trzykrotnie w porównaniu z analogicznym okresem 2021 - z 5,7 do 15 dol. na baryłce), Repsola – cztery razy - z 4,2 do 12,7 dol. Zyski Repsola , rok do roku wzrosły w III kwartale o ponad połowę do 2,8 mld euro, Galpa o prawie 30 proc. - do 784 mln euro.