Wojna cenowa ubezpieczycieli. "Ruch w górę jest przesądzony"

Od 2017 r. przez pięć kolejnych lat średnia cena OC systematycznie spadała — od 779 do 505 zł w 2022 r. Po minimalnym wzroście o 3 proc. rdr w 2023 r. kończący się rok przyniósł wyraźny wzrost - o 25 proc. rdr, do 650 zł - wskazała gazeta.

Ubezpieczenie OC ma drożeć

"Choć to nadal mniej o 129 zł niż w rekordowym 2017 r., to dalszy ruch w górę jest przesądzony. Inflacja nie odpuszcza, powodując wzrost średniej wartości szkody, wyższe koszty części i robocizny w warsztatach. Ubezpieczyciele mają także szeroki dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych, dzięki temu mogą dokładniej szacować ryzyko i podnosić ceny tym, którzy nie zawsze stosują się do przepisów ruchu drogowego" - napisał "PB".