Za uchwaleniem ustawy głosowało 242 posłów, 202 opowiedziało się przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi do Senatu.

Sejm uchwalił nowelizację wraz z kilkoma poprawkami, które zostały zgłoszone podczas drugiego czytania w środę i zostały pozytywnie zaopiniowane w czwartek przez połączone komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Zgodnie z jedną z poprawek, dyrektor parku narodowego będzie mógł ustalić, że działalność edukacyjna parku i jego udostępnianie może odbywać się z pomocą pojazdów zeroemisyjnych . Ma to znaczenie w przypadku dopuszczenia pojazdów elektrycznych np. na trasie do Morskiego Oka.

Z kolei poprawki PiS zgłoszone w środę podczas drugiego czytania, które zostały zarekomendowane przez komisje przy jednoczesnej negatywnej opinii rządu, nie zostały poddane głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, ponieważ po wcześniejszym przyjęciu poprawek zgłoszonych przez posłów Polski 2050-TD uznane zostały za bezprzedmiotowe. Przewidywały one m.in., że samorządy nie będą zobligowane określonymi w ustawie terminami do kupowania wyłącznie zeroemisyjnych środków transportu publicznego.

SCT w dużych miastach

Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje mechanizmy, które będą wspierać działania zmniejszające ilość szkodliwych emisji pochodzących z transportu drogowego. Zgodnie z projektem w miastach, w których liczba mieszkańców jest większa niż 100 tys., wprowadzony zostanie obowiązek ustanawiania stref czystego transportu , w przypadku przekroczenia poziomu dwutlenku azotu (NO2) dopuszczalnego w powietrzu. Przekroczenia średniorocznego poziomu tego zanieczyszczenia odnotowano do tej pory w czterech miastach, w których dokonywana jest ocena jakości powietrza, czyli w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz Katowicach.

Obowiązek zakupu autobusów zeroemisyjnych

Z noweli wynika, że jeśli chodzi o komunikację miejską, to od 2026 r. miasta powyżej 100 tys. mieszkańców będą musiały kupować autobusy wyłącznie zeroemisyjne. Jednocześnie, odciążone zostaną samorządy o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., które obecnie muszą realizować to zadanie publiczne z wykorzystaniem pojazdów zero i niskoemisyjnych. Nowe przepisy znoszą te wymagania.