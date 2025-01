"Stop bandytom drogowym". Projekt gotowy, mają być wyższe kary dla kierowców

Śmierć z powodu rażącego przekroczenie prędkości

- Stop bandytom drogowym! Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby do tego doprowadzić. Przepisy wyszczególnią okoliczności wypadków związane z rażącym przekroczeniem prędkości czy prowadzenia pojazdów z zakazem. Jeżeli to spowoduje skutek śmiertelny, to będzie to przestępstwem z odrębnymi karami – zapowiadał minister sprawiedliwości Adam Bodnar.