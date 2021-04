Oto najczęściej serwisowane samochody w 2020 roku

Nie oznacza to jednak, że te samochody psują się najczęściej, po prostu tych samochodów jeździ po polskich drogach najwięcej i są to bardzo popularne modele.

Najczęściej wyszukiwane marki samochodów

Potwierdzają to statystyki dotyczące najczęściej wyszukiwanych marek samochodów używanych. Z danych serwisu Otomoto wynika, że numerem 1 w minionym roku było Audi. W czołówce znalazły się także BMW oraz Volkswagen.

Modeli Audi A4 bardzo dużo sprowadza się zza naszej zachodniej granicy, są to auta z niemałym przebiegiem. Większość samochodów wymaga drobnych prac serwisowych. - Są to bieżące naprawy, układy hamulcowe, zawieszenia, filtry, oleje. To są naprawy eksploatacyjne - wskazał Piotr Fukowski, mechanik samochodowy.