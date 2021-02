Piątka z przodu. Na stacjach najdrożej od blisko roku

Na niektórych stacjach za litr benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego trzeba zapłacić już ponad 5 złotych. To poziomy niewidziane od marca ubiegłego roku. Analitycy ostrzegają jednak, że możliwe są dalsze podwyżki.

Według czwartkowych danych Biura Maklerskiego Reflex za litr benzyny bezołowiowej 95 płaciliśmy średnio 4,85 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 5,15 zł, oleju napędowego - 4,84 zł, a autogazu - 2,42 zł. Oznacza to wzrost w ciągu tygodnia o średnio 9-10 groszy na litrze w zależności od rodzaju paliwa.

Analitycy portalu branży petrochemicznej e-petrol w nadchodzącym tygodniu zakładają dalsze wzrosty. Jednocześnie zaznaczyli, że nadal jest szansa na to, że widok 5 zł za litr paliwa się nie upowszechni, a do uniknięcia takiego scenariusza może przyczynić się Arabia Saudyjska, która powoli szykuje się do zwiększenia wydobycia.