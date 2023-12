Protest na granicy z Ukrainą. Unijna komisarz: rząd w Polsce umywa ręce

Komisja Europejska oczekuje jak najszybszego rozwiązania sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy - poinformowała w poniedziałek Adina Valean, unijna komisarz do spraw transportu. Jak zasugerowała, Komitet Wspólny może zostać zwołany, "kiedy sytuacja się uspokoi i będzie rozwiązana na granicy". Od blisko miesiąca na granicy trwa protest polskich przewoźników, którzy alarmują o nieuczciwej konkurencji, co ma być efektem umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów.

- Jestem absolutnie zdeterminowana, by bronić tej umowy, by wyjaśniać korzyści wynikające z niej zarówno dla rynku europejskiego, a także dla Ukrainy i Mołdawii . Naprawdę mam nadzieję, że władze w państwach członkowskich, tych na granicy, będą poważnie traktować odpowiedzialność z tym związaną - powiedziała Adina Valean.

Protest przewoźników na granicy z Ukrainą

Umowie sprzeciwiają się polscy przewoźnicy, który od blisko miesiąca protestują na przejściach z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem (województwo lubelskie) oraz w Korczowej (województwo podkarpackie). Przewoźnicy przepuszczają kilka aut na godzinę. W ten sposób chcą doprowadzić do wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego; zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli.

Unijna komisarz była pytana o sytuację na granicy polsko-ukraińskiej i ewentualne rozpoczęcie procedury naruszeniowej przeciwko Polsce. - (...) nie tylko chodzi tu o umowę dotyczącą transportu drogowego, sytuacja ta może mieć również implikacje w kontekście umów handlowych. Komisja ma tutaj podstawy do działania w związku z możliwością naruszenia - powiedziała Adina Valean.

- Uzgodniliśmy, że Wspólny Komitet będzie zajmował się w kontekście tej umowy może nie zmianami tej umowy, ale realizacją naszych zobowiązań, natomiast powiedziałam, że powinno to mieć miejsce wtedy, kiedy sytuacja się uspokoi i będzie rozwiązana na granicy - mówiła. - Musimy dalej wywierać presję na (polski - red.) rząd. Myślę, że nie jest akceptowalne, że rząd w Polsce umywa ręce (...) - dodała Valean.

Unijna komisarz zwracała też uwagę na wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. - Czekam z niecierpliwością na współpracę z kolejnym rządem, by rozwiązać ten problem jak najszybciej. Poprzedni rząd był bardzo aktywny we wspieraniu Ukrainy od początku kryzysu, bardzo wspierał również w tematach dotyczących transportu, integracji Ukrainy z naszą Wspólnotą, zatem mogę powiedzieć, że szkoda, że kończy się to taką sytuacją, która w żadnym wypadku nie może być pozytywnie potraktowana - oceniła.