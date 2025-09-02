Pofałdowana autostrada. Jest zapowiedź wiceministra

W tym roku rozpocznie się pierwszy etap modernizacji uszkodzonego odcinka autostrady A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie - potwierdził we wtorek w Karpaczu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Chodzi o 16-kilometrowy odcinek A1, na którym obowiązują ograniczenia prędkości do 80 km/h ze względu na silne pofałdowanie nawierzchni. Przyczyną nierówności, zgodnie z ekspertyzą naukowców Politechniki Śląskiej, jest pęcznienie jednego z materiałów użytych w konstrukcji drogi.

Podczas jednej z sesji rozpoczętego we wtorek Forum Ekonomicznego w Karpaczu wiceszef MI mówił m.in. o szybkim tempie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

- My naprawdę zrobiliśmy postęp cywilizacyjny, jeśli chodzi o budowę dróg publicznych. Jeżeli pójdziemy w tym tempie, w tym roku chcemy oddać 400 km autostrad i dróg ekspresowych, to za rok półtora, mamy dogonić Włochy, jeśli chodzi o ilość dróg publicznych - zasygnalizował wiceszef MI.

Pierwszy etap modernizacji

- Wyzwaniem będzie to, że niektóre drogi trzeba będzie już modernizować, te najstarsze. Mówię tu też o odcinku A1, tak zwanych Falach Dunaju koło Pyrzowic; (...) już w tym roku przystępujemy do pierwszego etapu modernizacji - podkreślił Stanisław Bukowiec.

O przygotowywanym jeszcze na ten rok przetargu ws. naprawy uszkodzonego odcinka autostrady informował w maju br. premier Donald Tusk. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podał wówczas, że szacunkowy koszt naprawy obu jezdni przekracza 700 mln zł.

Naprawa będzie dotyczyła 16-kilometrowego fragmentu autostrady A1 Piekary Śląskie – Pyrzowice; do tego dochodzi zbudowany równolegle 300-metrowy odcinek drogi ekspresowej S1 w obszarze węzła Pyrzowice-Lotnisko. Wykonawcą w latach 2009-12 był Budimex, w konsorcjum z Mostostalem Warszawa. Budowa kosztowała 1,5 mld zł.

Okres gwarancyjny już się zakończył. Nierówności, które pojawiały się w okresie gwarancyjnym, były przez wykonawcę naprawiane. Obecne uszkodzenia muszą zostać naprawione przez GDDKiA w ramach własnych środków. W ostatnich latach okresowo niwelowano tam największe, narastające ciągle nierówności.

W 2021 r. GDDKiA podjęła działania mające pomóc w określeniu zakresu ekspertyzy i opracowania programu naprawczego (wykonano wówczas m.in. odwierty do badań geologicznych). W styczniu 2023 r. GDDKiA zamówiła w firmie Trakt za 9,6 mln zł ekspertyzę uszkodzonej nawierzchni z programem naprawczym oraz dokumentację dla naprawy zarówno infrastruktury drogowej, jak i obiektów inżynierskich.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: PAP