Nowa naklejka na auto. Ministerstwo zmienia wzór

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia resortu klimatu zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Nowe naklejki mają mieć prostszy wzór, co ułatwi ich druk.

Jak napisali autorzy rozporządzenia, przedstawiciele kilku urzędów miast planujących wprowadzenie stref czystego transportu zgłosili zastrzeżenia do obowiązującego wzoru nalepki określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z marca 2022 r.

"Główną uwagą były trudności wydrukowania nalepki na powszechnie dostępnym sprzęcie poligraficznym. Dlatego przyjmując możliwości techniczne urzędów Ministerstwo Klimatu i Środowisko zaproponowało zmianę wzoru nalepki. Przygotowany został nowy, prostszy wzór, co ułatwi wydruk nalepek przez gminy" - podali w Ocenie Skutków Regulacji.

Strefy czystego transportu

Jak przypomnieli, ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza do polskiego systemu prawnego pojęcie stref czystego transportu (SCT). SCT mogą być tworzone przez gminy, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko.

Ustawa o elektromobilności zakłada wprowadzenie nalepek dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do SCT. W celu ich ujednolicenia i zwiększenia rozpoznawalności, w rozporządzeniu określono jednolity wzór. Nalepka będzie stosowana przez gminy, które zdecydują się ustanowić strefę czystego transportu.

"W celu dostosowania wymogów ustawy o elektromobilności do potrzeby oznakowania nalepką pojazdów uprawnionych do wjazdu do SCT projektowane zmiany zakładają aktualizację wzoru nalepki. Propozycja nowelizacji umożliwi przyspieszenie procesu obsługi wniosku o wydanie nalepki, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztu całej procedury na poziomie określonym w ustawie" - ocenili.

Wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska

Oznaczenia w Niemczech i Francji

Resort klimatu poinformował, że oznakowania pojazdów zawierających informacje z kategorii ich wpływu na środowisko, w tym o dane o ilości emitowanych zanieczyszczeń wprowadziło wiele państw, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Np. w Niemczech są to tzw. plakietki ekologiczne "Umweltplakette". Plakietka ekologiczna we Francji pt. "Crit’Air" jest dostępna do zamówienia przez internet, ale po przesłaniu zeskanowanego dowodu rejestracyjnego samochodu, za pośrednictwem strony francuskiego Ministerstwa Transformacji Ekologicznej.

Takie samo rozwiązanie przewiduje system austriacki, w którym plakietki pt. "Umwelt-Pickerl" także zamawia się za okazaniem dowodu rejestracyjnego.

Oznakowania umożliwiają wjazd do podobnych stref, jak te przewidziane w polskiej ustawie o elektromobilności. Natomiast za ich brak grożą mandaty w wysokości nawet kilku tysięcy euro - przypomniał resort.

Pierwsza w Polsce strefa czystego transportu zacznie działać w Warszawie od 1 lipca 2024 roku. Kolejna ma pojawić się także w Krakowie.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: PAP