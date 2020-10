Tysiące aut do naprawy. Popularna marka wzywa klientów do serwisu

"W samochodach marki Mercedes, Typ: 197, 204, 207, 164, 169, 171, 203, 212 i 251, w razie wypadku, gdy uruchomia się poduszka powietrzna kierowcy, może dojść do pęknięcia generatora gazowego, powodując przedostanie się części generatora gazowego do wnętrza pojazdu i niwelując zabezpieczającą funkcję poduszki powietrznej, co zwiększa ryzyko urazu użytkowników" - poinformował UOKiK.

Tysiące pojazdów

Kolejna usterka

To kolejna usterka wykryta przez tego producenta aut w ostatnim miesiącu. Pod koniec września Mercedes-Benz Polska powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki typu 910 Sprinter, wyprodukowanych w Niemczech z napędem na przednie koła z silnikiem wysokoprężnym OM651, w razie kolizji czołowej może dojść do uszkodzenia tzw. stopnia końcowego świec żarowych. Może to doprowadzić do zwarcia i pożaru.