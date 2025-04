Ceny paliw w majówkę

Ceny paliw i promocje w majówkę

Przywołany w komunikacie Orlen oferuje 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie (minimum 30 litrów) dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay oraz dodatkowe kupony o wartości 10 zł na kolejne zakupy. Promocja trwa do 4 maja, a kupony można realizować do 16 maja.

Natomiast Moya oferuje posiadaczom aplikacji Super Moya rabaty - do 40 gr na litr w przypadku tankowania benzyny i oleju oraz do 20 gr na litr LPG; kupon umożliwia tankowanie do 50 litrów paliwa w promocyjnej cenie, od 26 kwietnia do 4 maja.